È stato arrestato Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel‘, il narcotrafficante più ricercato della Colombia. Lo hanno annunciato le autorità colombiane. Catturato in una zona rurale del dipartimento di Antioquia vicino al confine con Panama, Otoniel, dopo essere diventato il leader del Gulf Clan, una delle più potenti organizzazioni criminali in Colombia, era considerato uno dei bersagli più ricercati per le autorità colombiane