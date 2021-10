Il trafficante di droga più ricercato in Colombia e non solo, Dario Antonio Usuga, detto ‘Otoniel’, capo del Clan del Golfo – la banda di narcotrafficanti più potente della Colombia – è stato arrestato. L’operazione ha mobilitato circa 500 membri delle forze di sicurezza, supportati da 22 elicotteri e da satelliti e intelligence degli Stati Uniti e del Regno Unito. Si è svolta nella giungla. “È stato il maggior colpo inferto al narcotraffico dopo la caduta di Pablo Escobar” ha commentato il presidente colombiano Ivan Duque. Coinvolto anche con gruppi di estrema destra, Usuga sarà presto estradato negli Usa. “Un ringraziamento speciale alle forze di sicurezza (…) per la cattura (…) di Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel'”, ha dichiarato su Twitter Emilio Archila, consigliere del presidente Duque.

L’emittente colombiana W Radiò di Bogotà ricorda che sulla testa di Usuga pendeva una taglia fino a cinque milioni di dollari posta dal governo degli Stati Uniti. Ricercato da almeno sei anni, il boss, che ha 49 anni, deve rispondere in 120 processi dei più diversi reati, fra cui omicidi plurimi e l’esportazione verso il Centro America, gli Stati Uniti e l’Europa di molte tonnellate di cocaina proveniente dalla regione di Uraba del dipartimento di Antioquia.