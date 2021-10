Due anni dopo il matrimonio, Lorella Boccia e Niccolò Presta sono diventati genitori. Ad annunciarlo sono stati loro stessi attraverso i profili Instagram: il 20 ottobre 2021 è nata la loro prima figlia Luce Althea. Per ora nessuna immagine della bambina, ma solo una foto di coppia scattata poche ore dopo il parto in clinica, in cui appaiono emozionati e commossi, attraverso la quale hanno anche rivelato il nome scelto per la bimba. «Io e Nick siamo giunti alla conclusione che, forse, la cosa migliore è aspettare che nasca, guardarla negli occhi e solo allora decidere. Per ora è principessa o puffola», aveva spiegato qualche settimana fa la conduttrice e ballerina a Verissimo.

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti nel 2016 dietro le quinte di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis: lei era una delle ballerine, lui il producer e amministratore della società di produzione, la Arcobaleno Tre, fondata da suo padre Lucio Presta. Il colpo di fulmine era scattato in maniera immediata e tre anni dopo si sono sposati, immaginando immediatamente di voler allargare la famiglia. «Questa bambina è arrivata subito, al primo tentativo. Quando l’ho scoperto ero incredula. Ho fatto tre test, sono corsa all’alba in ospedale per fare l’esame del sangue», ha detto la Boccia, che nei mesi scorsi ha condotto su Italia 1 Venus, il suo primo late show tutto al femminile. «È il giorno più felice della mia vita», ha commento su Twitter il neo nonno, il manager della tv Lucio Presta.