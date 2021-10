Paura per la ginnasta giapponese Hitomi Hatakeda. L’atleta ha avuto un grave infortunio mentre si stava preparando in allenamento alle parallele asimmetriche in vista della finale all-around femminile del Mondiale 2021 di ginnastica artistica in corso a Kitakyushu. Secondo la federazione nipponica, nell’impatto col suolo la 21enne Hatakeda ha subito danni al midollo spinale centrale e fratture alle vertebre cervicali, ma sono in corso ulteriori accertamenti ed esami per chiarire la reale entità del danno subito.

L’atleta, che ha anche partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, si stava preparando per la finale all-around di domani, cui si era qualificata col quarto posto assoluto. A quanto si è saputo, mentre era nel pieno dell’esercizio, in un passaggio dalla barra bassa a quella superiore, è caduta sbattendo il mento sul pavimento. Subito soccorsa, è stata portata in ospedale in ambulanza su una tavola spinale, dolorante ma cosciente: la risonanza magnetica ha rilevato i danni alla colonna. Con lei c’era la madre, ex ginnasta e sua allenatrice. Anche il padre, Yoshiaki Hatakeda è un ex ginnasta che ha vinto il bronzo nella gara a squadre alle Olimpiadi del 1992.