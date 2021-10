È stata arrestata martedì 19 ottobre Alyssa Milano, nota ai più per il ruolo di Phoebe in Streghe. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post su Instagram: “Sono stata appena arrestata per aver chiesto all’amministrazione Biden e al Senato di usare il loro mandato per proteggere i diritti di voto”, ha scritto su Instagram Alyssa Milano, 48 anni . “Stai con me e @peoplefor e dì al Senato e alla Casa Bianca che i diritti di voto non dovrebbero dipendere da dove vivi. #DontMuteOurVote”, si legge a corredo di un’immagine in cui tiene in mano un cartello con la scritta: “Salviamo la nostra Democrazia, approviamo la legge sulla libertà di voto”.

Stando a quanto riportato da Page Six, l’attrice non avrebbe ascoltato gli ordini della polizia mentre guidava la protesta. Gli agenti infatti avevano invitato lei e gli altri manifestati a disperdersi, altrimenti sarebbero stati arrestati in base a una legge sui reati minori di Washington DC che vieta l’affollamento o l’ostruzione di strade o marciapiedi. Secondo fonti americane, l’attrice non dovrebbe essere trattenuta a lungo. Di certo, d’ora in poi, dovrà prestare maggiore attenzione anche se lei – c’è da scommetterci – non mollerà di un centimetro. E chissà che non scenda in politica, come si vociferava l’estate scorsa.