La storia raccontata dal Corriere della Sera e da tanti giornali francesi ha aperto un dibattito che necessariamente porta a comprendere come amore e passione siano lontani “dall’invecchiare con l’età”. Anne Durand de Saint-André si è tolta la vita a 83 anni dopo essere stata trasferita da un residence per anziani ad un altro. Cambiando residence, Anne ha dovuto abbandonare l’uomo di cui si era innamorata, di dieci anni più giovane e al quale scriveva lettere bellissime: “Ci amiamo alla follia. Non sono mai stata così innamorata, è dolce, adorabile. Passiamo ore ad abbracciarci”. Le lettere risalgono al marzo scorso e pochi mesi dopo, a luglio, la donna, saputo di dover abbandonare il suo alloggio, si è tolta la vita. “Mi ha detto che mi trova meravigliosa. Quando non siamo nelle braccia l’uno dell’altra – scriveva – gli faccio scoprire la lettura, gli leggo dei racconti. Mi ha anche insegnato la belote, certe volte giochiamo con altri ospiti. Me la cavo bene, è fiero di me”.