È come una soap opera, forse “meglio”. La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è tornata di prepotenza a tenere banco sulle pagine dei rotocalchi. Prima lei che torna a Milano, e si parla di aria di crisi. Poi lui che la raggiunge chiedendo al Psg un permesso per motivi familiari. E durante il breve soggiorno nel capoluogo meneghino, il calciatore pubblica una foto insieme e una per augurare alla moglie ‘buona festa della mamma’ (che in Argentina si festeggia il 17 ottobre) sulle Instragram stories. Pace? Così sembrava. Fino a poco fa, quando sempre nelle Instagram stories, Wanda Nara ha postato uno scatto della sua mano: “Mi piace senza anello“. Che succede? Solo Instagram potrà dare risposte (a chi le vuole).