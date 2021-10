Guè Pequeno diventa papà. La notizia è stata diffusa venerdì 15 ottobre attraverso il canale Instagram Janaina Nunes Party & Events, che ha organizzato il party per festeggiare la lieta notizia (usanza molto diffusa in America). Il rapper e la fidanzata Yusmary Ruano, modella cubana, sono stati immortalati durante il party per la nascita a tema Hello Kitty, con tripudio di palloncini rosa e dolcetti tono su tono. Sarà una bimba la primogenita della coppia, insieme dal 2019.

Quando sia previsto il parto della piccola, al momento, non è dato sapere, ma visto il pancione della futura mamma è probabile che non manchi molto. Cosimo Fini – questo il vero nome dell’artista – ha pubblicato poi uno scatto sul proprio profilo Instagram con la didascalia: “Big Daddy G!”. Il nome della bimba? (Ancora) top secret.

View this post on Instagram Un post condiviso da Janaina Nunes Party & Events (@janainanunes_party_events_)