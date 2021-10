Puntata ricca di emozioni quella andata in onda domenica 17 ottobre, su Rai 1, nel salotto di Mara Venier. Protagonista di Domenica In Pierpaolo Pretelli che, reduce dalla vittoria della quarta puntata di “Tale e Quale Show”, programma a cui sta partecipando con successo, si è raccontato a cuore aperto esternando anche il desiderio di avere un figlio con la sua fidanzata, l’influencer Giulia Salemi. “Vorrei rivivere quell’emozione”, afferma l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” che è già padre di Leonardo, nato nel 2017, dalla relazione con Adriana Romero, modella cubana. Sorpresa dall’esternazione, la padrona di casa chiede “Ma Giulia è d’accordo?” e Petrelli risponde guardando fisso la telecamera e rivolgendosi direttamente alla sua fidanzata: “Penso di sì amore, ci daremo da fare!”. La storia d’amore tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi è sbocciata tra le mura della casa più famosa d’Italia, nonostante insinuazioni e dubbi degli stessi coinquilini. Ma il tempo, come si sa, è galantuomo e ristabilisce sempre la verità, bisogna saper attendere. E così è stato. Il loro rapporto, ora, è più forte che mai e la loro storia d’amore va a gonfie vele come si è visto anche nel video sorpresa che l’influencer ha inviato a Mara Venier con i momenti più belli della loro relazione. “Sto vivendo un momento magico con Giulia – conferma il modello – perché crede in me e mi dà la benzina giusta per proseguire. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip dello scorso anno, Pierpaolo ora è impegnato nello show televisivo “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1. Il suo esordio in tv, invece, è avvenuto nel 2013, per merito di Antonio Ricci che lo scelse per “Striscia la notizia” come primo “velino” della storia del tg satirico in onda su Canale 5.