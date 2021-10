Com’è ormai ben noto, le puntate di Uomini e Donne sono registrate. Qualche settimana fa, infatti, erano state diffuse alcune anticipazioni circa una sfuriata di Maria De Filippi contro un tronista. La puntata è finalmente andata in onda venerdì 15 ottobre. In realtà la conduttrice ha mantenuto la calma ma la sostanza non cambia: Joele Milan è stato cacciato perché ha tentato – non si sa se poi ciò sia realmente accaduto o meno – di mettersi in contatto con la corteggiatrice Ilaria per parlare (e vedersi?) al di fuori del programma. Fatto, questo, assolutamente vietato. Ecco che a qualche ora di distanza, il giovane ha rotto il silenzio: “Era solo una battuta, non ci siamo mai sentiti al di fuori”, ha dichiarato a Fanpage.

“Sono stato tanto male, non sono sereno. Grazie alle persone che ho intorno sono riuscito a riprendermi, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato”. Poi, la rivelazione sulla conduttrice: “Lei è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti. Avrei voluto parlarle in seguito e scusarmi personalmente per essermi alzato senza salutarla”.

Lo stesso non ha potuto dire degli opinionisti del talk dei sentimenti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. “Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso”, ha spiegato. E ancora: “Nel post puntata avevo informato chi mi seguiva di quanto avevo riferito a Ilaria. Non voleva essere un accordo di nascosto. Sono dispiaciuto perché soltanto per degli ascolti una persona deve essere messa in difficoltà. Alla redazione l’ho ammesso e questo dimostra che non ho mai voluto fare il furbo”. E con Ilaria com’è andata a finire? “Non ci siamo più sentiti. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà”, ha concluso.