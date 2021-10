Anche Francesco Guccini firma la petizione per sciogliere i partiti neofascisti. È stata la sindaca di Marzabotto e presidente del Partito Democratico, Valentina Cuppi, a rendere noto su Facebook il prestigioso appoggio alla petizione che è stata caricata su Change.org. “Ho firmato con convinzione la raccolta firme per sciogliere i movimenti di ispirazione fascista lanciata da Valentina Cuppi su Change.org. – ha scritto il cantautore di Pavana – Le immagini che ho visto in Tv sabato scorso a Roma sono di una gravità inaudita. Un assalto violento e premeditato alle Camere del Lavoro, un fatto che riporta alla memoria un periodo infausto della nostra storia. Partiti come Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione e Fiamma Tricolore si collocano evidentemente al di fuori della legge”. Infine l’affondo da costituzionalista: “D’altronde non sono io a dire che la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è vietata. Lo dice la Costituzione. Adesso, però, è arrivato il momento di applicarla”. L’affondo dell’avvelenatissimo Guccini è stato apprezzato con oltre seimila like. Migliaia anche i commenti. Tantissimi quelli che apprezzano il supporto di Guccini tout court, non nuovo del resto a posizione antifasciste mostrate in pubblico, e chi invece contesta la scelta. Tra questi c’è chi si pone domande retoriche (“e quando le violenze le compiono i centri sociali?”) e chi ricorda che “pensare di sopprimere un’idea, escluderne le ragioni è ingenuo, illusorio, vorrei dire irresponsabile e pericoloso perché le idee non muoiono”. Nel momento in cui stiamo scrivendo la petizione ha raggiunto quasi 100mila firme.