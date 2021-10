Insulti alla senatrice a vita Liliana Segre in Piazza Maggiore a Bologna, gremita per la manifestazione contro il Green pass. “Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia e che è Liliana Segre, che dovrebbe sparire da dove è”, ha detto uno dei manifestanti al megafono, tra gli applausi delle persone presenti. Cori anche contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e contro il segretario generale della Cgil Maurizio Landini