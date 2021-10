Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi potrebbe fare presto ritorno a Mediaset. Tutti ricorderanno che, a fine giugno, la nota conduttrice aveva annunciato il divorzio dall’azienda di Berlusconi dopo 25 anni di carriera. Ora, secondo il settimanale di gossip, Davide Parenti e Nicola Savino – ideatore e conduttore de Le Iene– la rivorrebbero a Cologno Monzese. La sua risposta? Ancora ignota.

C’è da dire anche che il programma di Italia 1 è cambiato notevolmente. Savino conduttore fisso e accanto a lui un team di donne: da Paola Egonu alla ex velina Elisabetta Canalis passando per Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini ma anche Ornella Vannoni, Michela Giraud ed Elodie. Se la notizia fosse confermata, dove si collocherebbe l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi? Non resta che attendere sviluppi.