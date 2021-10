“Forse c’è tempo per una citazione e non per una poesia però secondo me a chiusura questa cosa che ho sul telefono da un po’ ci sta: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta“. Dopo il tapiro d’oro consegnatole da Valerio Staffelli per Striscia la Notizia e il magistrale post della figlia Jolanda, Ambra chiude così il suo programma su Radio Capital, mettendo un punto sul gossip. E lo fa con grande classe.