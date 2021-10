Elisabetta Canalis, che quest’anno è tornata in tv alla conduzione di Vite da Copertina, è stata premiata con il Tapiro d’Oro durante la puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri 12 ottobre. Il motivo? “L’incredibile somiglianza con la versione al femminile di Fedez evidenziata nella rubrica Fatti e Rifatti”, così come riportato sul sito del programma di Antonio Ricci.

“In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa”, ha replicato divertita l’ex velina. Allora Valerio Staffelli: “A questo punto si potrebbe fare lo scambio di coppia? Fedez con George (Clooney, suo ex fidanzato, ndr) e lei con la Ferragni”. “Allora Chiara, facci un pensierino”, ha risposto la conduttrice sarda per poi mandare un ‘in bocca la lupo’ ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, nuovi conduttori del tg satirico di Canale 5. “Dove la vedremo?”, ha chiesto Staffelli. E Canalis ha concluso: “Presto in un programma Mediaset, torno a casa”.