“Come posso non ricordare che i gerarchi nazisti chiedevano ai figli la delazione dei padri?”. Sono le parole di Guido Cappelli, professore di letteratura italiana dell’Università Orientale di Napoli, che stamattina ha tenuto una lezione, all’aperto, agli studenti contrari al green pass nelle università. Cappelli, in particolare, stava parlando dell’obbligo del certificato verde e di un figlio minorenne che, contravvenendo alle decisioni dei genitori, sceglie di vaccinarsi. Il docente ha anche parlato di Mario Draghi come “proconsole di poteri privati neo feudali” e ha parlato del rapporto tra scienza, società e politica.