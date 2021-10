Elon Musk è tornato ad essere l’uomo più ricco del mondo e non perde occasione per sottolinearlo al suo eterno rivale, Jeff Bezos. Il patron di Tesla ha risposto a un tweet di Bezos con un emoji che mostra una medaglia d’argento con il numero 2, un chiaro riferimento alla ‘posizione’ di Bezos nella classifica dei ‘Paperoni’ mondiali, che lo vede appunto sul secondo gradino del podio, dietro lo stesso Musk.

Il commento di Elon Musk è arrivato in risposta ad un tweet del fondatore di di Amazon che faceva riferimento a un articolo del 1999 (in particolare, a una storia di copertina di Barron’s) nel quale veniva messo in dubbio il modello di business del gigante tecnologico. “Ascolta e tieni le orecchie aperte, ma non lasciare che nessuno ti dica chi sei“, ha scritto Bezos su Twitter. “Oggi, Amazon è una delle aziende di maggior successo al mondo e ha rivoluzionato due industrie completamente diverse”. Nelle risposte, si scorge chiaramente quella di Musk con il numero 2.

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 11, 2021