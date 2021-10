Oggi 12 ottobre tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno anche Tony Santagata. Antonio Morese (questo il suo vero nome), cantautore, cabarettista e attore nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935, ha ripercorso la propria vita privata e professionale. Grandi successi ma anche dolori e sofferenze. “Quando avevo 16 anni papà mi ruppe la prima chitarra”, ha esordito. “Lui la vedeva come una cosa pericolosa. Non era un padre-padrone però ecco, era mamma ad incoraggiarmi di più per questa professione”.

Tony è legato da sempre con la sua dolce metà, Giovanna Isola, con cui è convolato a nozze nel 1968. Dal loro amore è nato Francesco Saverio Morese, anch’egli uomo di spettacolo e autore, purtroppo scomparso nell’agosto 2020, a soli 50 anni, a quanto sembra a causa di un malore. “Io avevo avuto un’operazione difficilissima, ringrazio ancora tutti i dottori del Gemelli che mi hanno salvato la vita. Ecco, anche in quell’occasione lui mi è sempre stato vicino. Per un mese e mezzo mi ha accudito. Dopo alcuni giorni stavo un po’ meglio e quindi pensammo di andare al mare con la famiglia”, ha esordito ricordandolo.

Poi ha raccontato: “Forse lui sapeva qualche cosa sul proprio stato di salute, ma io no. Devo dire che mio figlio è stato straordinario, era un creativo. Aveva tante idee, scriveva commedie e programmi”. “Io mi rivolgo ancora a lui, ci parlo. Oggi mi ha detto: ‘Papà va tutto bene’. Allora io oggi mi sono fatto coraggio anche perché l’autrice (del programma, ndr) è stata straordinaria”, ha aggiunto. Poi ha ricordato gli ultimi momenti in cui Francesco era in vita: “Stava facendo una festa con gli amici, la mattina dopo ho sentito le ambulanze. Non so cosa si successo. Questa è stata una cosa che non posso dimenticare. Ho pensato: ‘Andrà in ospedale, ma tornerà’. E invece…”, ha concluso con la voce rotta dal pianto. A quel punto la conduttrice gli ha stretto le mani e ha detto: “Va bene, andiamo avanti. C’è una cosa per te” ed ha mandato in onda il videomessaggio della signora Giovanna, la quale si è così rivolta al marito Tony: “Io sono sempre vicino a te. E ti dico: godiamoci i nostri nipotini, sono quello che c’è rimasto di Francesco”.