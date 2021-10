Non poteva mancare il panino creato con l’impasto tradizionale del panettone. Dove? A Milano, of course. È questa l’idea della gastronomia Panattonin, aperta a inizio 2021, in piena pandemia. Si trova in zona San Siro, non troppo distante dallo Stadio, e offre ai suoi clienti un hamburger davvero originale: l’impasto è quello del famoso “panetun”, a doppia lievitazione che va da 56 a 72 ore. Via l’uvetta e i canditi, dentro un’aggiunta di zucca e miele. “La passione per Milano e il Panettone mi ha portato ad ascoltare la tradizione, a ripercorrerla attraverso alcuni piatti e a riscoprire il Panattonin, questo lievitato fatto agli inizi degll’800 in formato piccolo. Ne è nato un impasto unico e leggero, che presentiamo come cibo di strada”, ha dichiarato Roberto Cattaneo, l’ideatore.

Anticamente, il panettone veniva sfornato tutto l’anno in un formato più piccolo di quello che siamo abituati a mangiare a Natale. “Ho così iniziato a fare delle prove, ad assaggiare, fino ad arrivare al risultato che volevo: un impasto soffice, morbido e gustoso, che poteva essere abbinato sia a farciture salate che dolci”, ha continuato Cattaneo, orgoglioso della sua invenzione. Aperto dal martedì alla domenica, questo particolare panino viene proposto in svariati modi: con la cotoletta, il cotechino, l’ossobuco, e tante altre specialità tutte milanesi.

Secondo Vice, che ha recensito il prodotto, il risultato è buono ma non perfetto: “Il panino, proprio a causa della sua quasi illegale sofficità, soffre il sughetto e si disfa alla base ma senza ridursi in poltiglia. È comunque più prossimo a un bun da hamburger che al lievitato natalizio“. Così al Panattonin… è Natale tutto l’anno!