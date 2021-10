Che i rapporti tra Harry, Meghan e la famiglia reale inglesi non siano idilliaci, è ormai storia nota. L’ultimo colpo di scena, dopo mesi di (apparente?) riavvicinamento, arriva però come un fulmine a ciel sereno. Stando a quanto riportato dall’Evening Standard, i duchi di Sussex non saranno infatti presenti alla festa di ringraziamento per la statua dedicata a Lady D. a Kensington Palace, già rimandata causa Covid. Il principe avrebbe fatto sapere che non sarà presente con la moglie Meghan al party organizzato il 19 ottobre perché impegnato nella stesura del suo libro di memorie. Inoltre, sembra che le agende dei due fratelli fatichino a trovare un giorno libero per entrambi. Per i tabloid inglesi, neanche a dirlo, si tratta di giustificazioni che non stanno né in cielo né in terra.

C’è da dire che il 1 luglio, nel giorno in cui Diana avrebbe compiuto 60 anni, William e Harry si erano ritrovati a Kensington Palace, nel Sunken Garden, per lo svelamento della statua che loro stessi avevano commissionato nel 2017. In quell’occasione, i due fratelli erano sembrati più uniti che mai. Accanto a loro anche il fratello di Diana (il conte Spencer) e le zie Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. Alla festa organizzata per il 19 ottobre parteciperanno invece un centinaio di ospiti ed è stata annunciata la presenza di Elton John. Come mai la coppia, che ormai vive in America, ha deciso di non partecipare? Quali altre tensioni si covano nei corridoi di Buckingham Palace?