Quattro mesi prima di vincere la corona di Miss Italia, Eleonora Pedron perse suo padre in un drammatico incidente stradale al ritorno dal provino per diventare velina di Striscia la Notizia. A raccontare la sua storia, per la prima volta senza filtri, è la stessa Pedron nel libro L’ho fatto per te, edito da Giunti e in libreria dal 13 ottobre, in cui parla dei due lutti che hanno segnato per sempre la sua vita. A cominciare dalla morte della sorella Nives, che perse la vita quando aveva 15 anni (sei più di lei) in un incidente stradale mentre guidava la madre. Dieci anni dopo, il destino si è poi accanito sulla famiglia Pedron e nel maggio del 2002 a morire fu il padre Adriano, sempre a causa di un grave incidente stradale.

Lui e la futura Miss Italia erano in auto e stavano rientrando a casa, in provincia di Padova, dopo un provino che lei fece a Cologno Monzese per diventare una delle veline di Striscia la Notizia. «Lei si ruppe il bacino e la spalla sinistra, oltre al trauma cranico che le procura ancora adesso problemi di memoria. Lui entrò in coma e non si svegliò più. Era la fine di maggio del 2002», racconta il Corriere della Sera anticipando alcuni passaggi chiave del libro. «Quattro mesi dopo Eleonora diventò Miss Italia. Aveva scelto di partecipare per il papà». E alla giornalista che le chiede se abbia mai provato senso di colpa per aver partecipato a quel casting, lei risponde: «Non posso provare senso di colpa, doveva andare così. Mio padre era molto orgoglioso di me e so che quel viaggio è stato una cosa bella per lui e, nonostante tutto, anche per me».

La conduttrice non nasconde però di provare rabbia ma di averci anche fatto i conti: «Provo rabbia al pensiero che i miei figli non abbiano potuto conoscere un nonno e una zia così speciali. Ma con la rabbia non si vive. Quando sono nati Inés e Leon ho avuto un messaggio chiaro dalla vita: loro mi hanno dato ancora più forza». E sul finale dell’intervista al Corriere non manca un passaggio sul presente e sulla sua vita privata, in particolare sulla storia con l’attore Fabio Troiano, cui è legata da tempo. «Ci sposeremo? Ah, saperlo… Non lo so. Mi sembra sempre che mi manchi qualcosa. A volte mi dico che sono io sbagliata, sempre alla ricerca di qualcosa in più rispetto a quello che ho. Qualcosa che in fondo è già dentro di me».