Charlène di Monaco sta vivendo momenti molti difficili. La principessa ha avuto un collasso lo scorso 8 ottobre ed è stata sottoposta a un intervento alla testa: si tratta della terza operazione da quando si trova in Sudafrica. Ora però da Palazzo Grimaldi arriva una voce che fa ben sperare: “È andato tutto bene”. Questo si legge su Hola!. E il principe Alberto non ha solo annunciato l’operazione sui social ma ha anche parlato di come Charlène non si trovi lontana da Palazzo per chissà quali gossip su una eventuale rottura tra loro due: “Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie”. Ora occorrerà aspettare che la principessa finisca il periodo di convalescenza prima di parlare di un eventuale rientro. Nell’ultima foto che lei stessa ha postato sui social appare emaciata ma la didascalia è di speranza e la principessa sorride.

