Come ogni edizione che si rispetti, anche quest’anno ad Amici sono arrivati i primi provvedimenti disciplinari. Il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, è prima di tutto una scuola con regole precise da rispettare. Questa volta a pagarne le conseguenze è stata Flavia Zardetto, in arte Flaza. Durante la puntata del talent andata in ondata ieri 11 ottobre, la cantante è salita sul palco per la tradizionale esibizione. Maglia riconfermata ma poi, il delirio. Maria De Filippi ha mandato in onda una serie di filmati per mostrare a tutti la cattiva condotta dall’allieva: orari non rispettati, lezioni saltate e utilizzo del cellulare durante gli orari in cui non era consentito.

“Dopo il provvedimento della produzione io e Flavia abbiamo fatto una bella chiacchierata e io sono stata molto chiara. Mi aspettavo un segnale inequivocabile: cioè che tu avessi capito e invece non è cambiato nulla. Non riguarda solo te, non capite il privilegio che avete. In 35 anni di carriera io non mi sono mai permessa di arrivare 5 minuti in ritardo alle prove costumi. Mai. Nessuno può permetterselo. Io sospendo la tua maglietta Flavia”, ha invece detto l’insegnante Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli invece ha dichiarato: “Sbagliare una volta ci sta perché siete giovani, ma se lo stesso sbaglio lo fate due volte siete dei perfetti imbecilli. Stupidi perché non capite che, una volta perso, quel banco non ve lo ridà nessuno”. “Ho sbagliato”, ha ammesso l’allieva dopo i rimproveri dei professori .

La padrona di casa ha sbottato: “Io vorrei capire il perché. Se uno capisce la ragione poi non commette gli stessi errori. O cambi o li rifarai sempre. Ad esempio perché sei andata svogliata a lezione, con gli occhiali neri? Pensi che faccia più figo?“. Quindi Flaza: “Mi dà fastidio farmi vedere con le occhiaie“. “Allora resta a casa tua, non venire in un posto dove c’è una telecamera”, ha tuonato la conduttrice. Infine ha concluso: “Vale per tutti: non potete prendere della televisione sono quello che vi piace e quello che non vi piace, non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa fatica, non va bene. Ricordatevi che non c’è nessuno che nasce bravo, anche se ha un grande talento. Il talento deve essere coltivato, migliorato e reso unico, neanche quello che sa correre più di un altro se non si allena ce la fa”. Standing ovation per lei. Avrà capito la giovane cantante?