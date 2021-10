Un piccolo aereo per il paracadutismo sportivo è precipitato in Russia, nella repubblica del Tatarstan. Sono 16 le vittime dello schianto secondo il ministero per l’Aviazione civile. Altre 6 persone – riferisce l’agenzia Itar Tass – si sarebbero salvate, perché si trovavano nella coda del velivolo.

L’aereo, un bimotore L-410, ha perso quota poco dopo il decollo dalla città di Menzelinsk. I piloti hanno lanciato l’allarme per un guasto a uno dei due motori, annunciando un tentativo di atterraggio di emergenza a 70 metri da terra. Il velivolo però è caduto 290 chilometri a est di Kazan, capoluogo del Tatarstan. Il presidente della regione, Rustam Minnikhanov, ha proclamato un giorno di lutto per domani e inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. A settembre un altro L 410 aveva dovuto eseguire un atterraggio di emergenza nella regione di Irkutsk: delle 16 persone a bordo, 4 erano morte.