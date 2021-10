È la stessa conduttrice a dirlo a pubblico: “Buongiorno amici, oggi Domenica In inizia alle 14 e termina alle 14.45. Alle 15 ci sarà la partita dell’Italia, io torno a casa e cucino. Che cucino? Non so. Che mi consigliate? Stasera cenetta con amiche”. La partita delle 15 è Italia-Belgio valida per il terzo posto della Nations League.

View this post on Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)