“È una malattia cronica, davvero invalidante, sia psicologicamente che fisicamente. Quando ero sul set della fiction “L’onore e il rispetto”prendevo fino a sette antidolorifici al giorno. Facevo fatica ad arrivare a fine giornata”. Così Laura Torrisi ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite nel salotto di Verissimo, della sua dura battaglia contro l’endometriosi: “Entrare e uscire dalla sala operatoria è destabilizzante. Sono stata aperta e chiusa così tante volte che ora non posso più subire così tante operazioni. Quando me l’hanno diagnosticata (2009, ndr) era già in stadio avanzato”. Torrisi ha aggiunto di aver sofferto di depressione e di aver chiesto aiuto psicologico. “Non sapevo se avrei potuto avere dei figli e questa cosa mi ha atterrito più di tutto. Poi, è arrivata mia figlia Martina e ho trovato le energie per affrontare il resto”, ha spiegato.