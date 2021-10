Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le opinioniste del Grande Fratello Vip, scelte da Alfonso Signorini per questa edizione. La moglie di Bonolis, ormai giorni fa, ha postato una foto con il ‘nemico’ della Volpe, Giancarlo Magalli. E la Volpe non l’ha presa affatto bene. Il conduttore, nella puntata in diretta, ha chiesto un commento a Sonia Brugannelli su un’intervista dove la Volpe ha parlato non bene di questo scatto: “Il fatto che lei continui a parlarne da due settimane ha reso questa foto più famosa del normale. Prima di parlare di solidarietà tra donne, pensaci. Io finito qui torno al mio lavoro, tu chi lo sa. Non mi interessa quello che dici, hai perso credibilità ai miei occhi . Hai chiuso”, le parole della moglie di Bonolis. E la Volpe? “Stai girando la frittata. Nel momento in cui una persona sostiene una tesi, giura, e poi viene sbugiardata è ovvio che i giornalisti vengono e chiedono una reazione. Ho detto quello pensavo, ma adesso abbiamo superato il limite. La verità viene a galla“. Tranchant la risposta della Bruganelli: “Anche qualcos’altro viene a galla“. Tra le due pare non sia corso buon sangue da subito ma certo, chissà se si tratta di scaramucce reali o se vale il “purché se ne parli”.