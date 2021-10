“Squid Game” ha reso un inferno la vita di una signora coreana. Non vogliamo farvi troppi spoiler su quella che è diventata la serie Netflix più vista al mondo (pure in Italia, nonostante non esista ancora un doppiaggio italiano). La serie coreana è talmente cult da aver mandato il tilt un numero che, chissà se per errore o leggerezza, è apparso in una delle scene. A un certo punto di “Squid Game”, per partecipare al cosiddetto “gioco del calamaro”, è necessario dover chiamare un numero scritto senza prefisso su un biglietto. Casualità (o forse no), quel numero esiste sul serio e appartiene a una signora coreana che possiede una pasticceria a Seongju. “La mia vita è stata distrutta”, ha detto Kim Gil-young alla CNN. Si sarebbe ritrovata a dover fare i conti più di 4mila chiamate al giorno, tra scherzi telefonici e telefonate moleste. Secondo quanto riportato dalla testata americana, la signora avrebbe dovuto persino cominciare ad assumere dei medicinali per curare un disturbo da stress.

Una sfiga dietro l’altra: quel numero appartiene all’attività lavorativa e non può essere cambiato per non perdere potenziali clienti. Alla signora erano stati offerti 100 milioni di won (l’equivalente di 72mila euro) per acquistare il numero. Ma nella lesiglazione sudcoreana la compravendita di numeri è illegale, e comunque la commerciante non ha nessuna intenzione di cambiarlo o venderlo. Così Netflix è dovuta correre ai ripari. In fretta e furia, la scena incriminata è stata modificata e il numero è sparito. La stessa casa di produzione della serie non immaginava tutto questo clamore attorno alla serie, e mai si sarebbero aspettati un impatto così gigante. Non è escluso che la vicenda possa avere degli strascichi legali.