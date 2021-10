Lulà Selassié soffre di disturbi alimentari? A lanciare l’allarme è Francesca Cipriani, che nella giornata del 6 ottobre si è così rivolta agli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip6: “Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta. Ragazze è vero, eh sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero”. E non è la prima ad evidenziare un episodio simile.

Solo qualche giorno fa anche Andrea Casalino aveva espresso qualche preoccupazione, parlandone direttamente con la Princess: “Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso. Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare”, aveva detto lui. E lei aveva assicurato: “Io ho vomitato? Ma no tranquillo. Se vomito lo dico, sul serio. Anzi ti dirò che adesso ho anche fame, quindi sono tranquilla”.

Forse la ragazza si vergogna? I disturbi alimentari sono ancora considerati come un tabù. Stando ad una ricerca dal sito dell’EpiCentro Iss (Istituto Superiore Sanità) condotta su un campione di 770 persone di età media 25 anni (tutte con disordini alimentari) “il 70,3 % soffre di bulimia nervosa, il 23,4 % di anoressia nervosa, il 6.3 % di ‘disturbi alimentari non altrimenti specificati’ o di altra condizione, perlopiù corrispondente a obesità'”. Disturbi, questi, che riguardano soprattutto i giovanissimi, cui si rivolge anche il programma condotto da Alfonso Signorini. Che il conduttore voglia approfittarne per parlarne consapevolmente durante la puntata di oggi 8 ottobre?