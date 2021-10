“Io non credo che qualsiasi cosa nata fuori dalla Nato indebolisca la Nato, così come non indebolisce l’Unione europea, anche perché non nasce per esigenze futili, ma perché c’è la necessità di fare qualcosa di più, più di qualcosa. Ma qualcosa di complementare alla Nato non indebolisce”, semmai “rafforza entrambe“. Sono le parole di Mario Draghi, in conferenza stampa in Slovenia, che risponde così a un giornalista che gli chiede una replica in merito alle parole di Jens Stoltelberg, secondo cui un organismo di difesa europeo finirebbe per indebolire l’Alleanza atlantica.