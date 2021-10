Si sono fatti prendere da un attacco di passione e si sono messi a fare l’amore sul terrazzo. Siamo a Taipei, Taiwan e la storia la racconta il Sun. Uno può pensare che i vicini si siano lamentati della vista e che i sue siano finiti in arresto per atti osceni. Ma la storia non ha questo epilogo. La donna, presa dal momento, ha perso l’equilibrio ed è caduta dal balcone. Una scena d’amore finita in dramma? Nemmeno. Perché è atterrata su un’automobile parcheggiata sotto al balcone e si è salvata. Un passante l’ha aiutata: nel video, pubblicato dal Sun (un video che per altro ha un che di troppo ‘ costruito’… “The fake fall”?), si vede che la donna si tocca la schiena. È stato necessario portarla in ospedale per valutare il piccolo infortunio. I due innamorati hanno dovuto risarcire il proprietario dell’auto che è rimasta ammaccata. Ma l’abbraccio dell’uomo alla donna non appena l’ha raggiunta, dopo la caduta, sembra dire che la passione non è ‘caduta dal balcone’.