Timido, riservato, forse a volte remissivo. Parliamo di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. Tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip6, in molti lo apprezzano proprio per la sua tranquillità. Caratteristica, questa, in netta contrapposizione con un’altra concorrente: Katia Ricciarelli. E sono loro due i protagonisti di una delle ultime vicende del reality condotto da Alfonso Signorini.

La Soprano si è lamentata di Nicola e del suo atteggiamento, per poi dire a Manila Nazzaro: “Io non lo capisco quando parla, tu?”. Dietro di lei c’era proprio il ragazzo che, tuttavia, ha scelto di non replicare per evitare polemiche. Non deve aver pensato lo stesso lo staff che lo sostiene da casa e che gestisce i suoi social, il quale ha pubblicato un fotogramma del video del momento con il seguente commento: “Purtroppo, non sempre i grandi lo sono anche nella vita, vero Katia Ricciarelli?”. E i fan hanno aggiunto: “Che cattiveria… Nicola è un ragazzo dolce”. Oppure: “Katia Ricciarelli ha fatto una figura di me*da”.