Ferri dopo Ferri, dopo Ferri. A Pontremoli – in provincia di Massa Carrara – vince Jacopo Maria Ferri, alla guida di una lista civica di centrodestra, “Cara Puntremal”, benedetta da Italia Viva, non fosse altro perché il neosindaco è il fratello di Cosimo Maria, magistrato e deputato renziano, oltre che ex sottosegretario e membro togato del Csm. Entrambi sono figli di Enrico Ferri, storico esponente del Psdi, ancora oggi ricordato come il “ministro dei 110 all’ora” perché da ministro dei Lavori pubblici nel 1988 impose il nuovo limite in autostrada. Ferri fu sindaco di Pontremoli per 14 anni, dal 1990 al 2004.

Jacopo Maria Ferri ha vinto le elezioni comunali del Comune lunigiano con il 70,9 per cento dei voti. Ha battuto la candidata del centrosinistra, Elisabetta Sordi, che ha raccolto il restante 29,1. Laureato in giurisprudenza, avvocato di professione, Ferri è stato per tre mandati (dal 2000 al 2015) consigliere regionale in Toscana, eletto con Forza Italia e Popolo della Libertà nella circoscrizione di Massa Carrara nel 2005 e nel 2010.