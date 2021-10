di Lucia Borroni

Ogni anno, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, centinaia di migliaia di persone seguono le immagini trasmesse dalle fototrappole situate in punti strategici – fiumi particolarmente ricchi di salmone, ad esempio – nel Parco Nazionale Katmai, in Alaska.

È la Fat Bear Week: gli orsi si stanno preparando al letargo andando in iperfagia, e da tutti gli States e oltre iniziano le votazioni che designeranno l’orso, o l’orsa, che ha messo su più peso per affrontare il letargo. Vengono confrontate le immagini dell’orso snello durante l’estate con quelle dello stesso orso pronto a ibernarsi; non manca un tocco di politically correct perché si tiene conto che le femmine possono ingrassare meno dei maschi, avendo i cuccioli a cui badare e quindi meno tempo per foraggiare. La vincitrice dell’edizione 2019 è stata l’orsa Holly. Ci si può connettere e votare sul sito del Parco. Nell’edizione 2020 ci sono stati più di 550mila voti online.

Quando ho saputo della Fat Bear Week, ho pensato a un’americanata. E invece ho scoperto una cosa direi tenera e affettuosa, un osservare il re della foresta da lontano e con rispetto, ma con grande partecipazione emotiva. La storia degli orsi e la nostra si intrecciano. Nel suo L’orso. Storia di un re decaduto, Michel Pastoureau scrive che per migliaia di anni il re degli animali per gli europei è stato proprio lui, il signore delle faggete. Ce lo mostrano le pitture rupestri della grotta di Chauvet, di oltre 30mila anni fa, dove troviamo insieme anche ossa di orso e ossa umane.

Oggi l’orso non è neanche più il re dei peluches, soppiantato da improbabili unicorni rosa. Quanto a quelli veri, ci stiamo affrettando a farli sparire: bracconati, avvelenati, rinchiusi in inaccettabili recinti di cemento, sedati e castrati.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!