È partito da piazza Cairoli a Milano il corte di Students’ Strike For Future, la manifestazione indetta dal movimento Friday For Future a chiusura di Youth4climate, la kermesse della PreCop26 che si è tenuta nel capoluogo lombardo. Da Cairoli i manifestanti si dirigeranno verso Piazza Affari, occupata stanotte con tende e sacchi a pelo, toccando Conciliazione e seguendo via Monte Rosa: a Piazzale Lotto si dirigeranno verso Piazzale Damiano Chiesa dove è montato il palco per gli interventi. Al corteo sono attese le attiviste del clima Greta Thunberg e Vanessa Nakate