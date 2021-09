“Voglio dire giusto una cosa sul ‘bla bla bla’: a volte è solo un modo per nascondere la nostra incapacità di agire. Ma quando ci sono queste trasformazioni epocali, è necessario convincere le persone che l’azione è necessaria. La mia sensazione è che i leader dei governi oggi siano tutti convinti che sia necessario e sia necessario farlo presto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella replica prevista agli interventi dei giovani del Cop26 alla fine dello Yoyth4Climate di Milano, rispondendo, indirettamente, a Greta Thunberg, che nei giorni scorsi aveva parlato del “bla bla bla” dei governi.

Il tema ora è “come” mettere in campo la lotta al cambiamento climatico. “Prima di tutto dobbiamo affrontare questa transizione in maniera equa e molti di voi, tutti, hanno detto oggi che questa maniera deve essere inclusiva. Inclusivo significa includere i Paesi più poveri, i più fragili e includere voi (giovani, ndr). Non possiamo immaginare di fare nulla in questo campo senza la vostra partecipazione nei processi decisionali”, ha detto Draghi. “Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più, molto di più. Questo sarà l’obiettivo del vertice a Roma che si terrà alla fine di ottobre. A livello di G20, vogliamo prendere un impegno per quanto riguarda l’obiettivo di contenere” il riscaldamento globale “al di sotto di 1,5 gradi. E vogliamo sviluppare strategie di lungo periodo che siano coerenti con questo obiettivo”.