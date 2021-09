Le tende a piazza Affari a Milano. Gli attivisti della Justice Climate Platform questa sera hanno occupato la piazza dove si trova la Borsa Italiana: sono intenzionati a passare lì la notte. Di fronte all’ingresso della borsa hanno issato uno striscione con scritto ‘Stop greenwashing‘ e ‘Rise up for Climate Justice”.

Sono una settantina i ragazzi che hanno occupato la piazza. I manifestanti, provenienti dal Climate Camp allestito al centro sportivo ’25 aprile‘, si sono presentati con 15 tende piccole e due più grandi e intendono passare la notte dinanzi all’edificio della Borsa italiana. La situazione è sotto controllo, sul posto ci sono agenti della polizia di Stato e della polizia locale. La piazza che ospita la sede della Borsa viene definita da Globalproject.info su Facebook come il “simbolo nazionale di quel capitalismo finanziario che storicamente contribuisce alla devastazione ambientale e alla distribuzione diseguale delle ricchezze”. L’iniziativa, viene sottolineato, è in continuità con i blocchi della Pre-Cop di stamattina, che sono continuati per l’intera giornata. Sono stati messi degli orsogrill a tutti gli ingressi del palazzo della Borsa e sono state montate decine di tende in tutta la piazza, per fare una ‘acampada‘. Gli attivisti dichiarano che rimarranno in piazza a oltranza.