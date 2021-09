“Io al Quirinale? È abbastanza offensivo nei confronti del Presidente della Repubblica in carica cominciare a pensare in questo modo. Non sono la persona giusta a cui fare questa domanda, le persone giuste sono in Parlamento. È il Parlamento che decide della vita, dell’orizzonte, dell’efficacia di questo governo. Se il governo diventasse non efficace perderebbe la sua ragione di esistere”. Lo ha detto il presidente Mario Draghi rispondendo alle domande dei cronisti su un suo possibile futuro al Colle. “Questo governo è nato per rispondere ai problemi specifici di un periodo del Paese e sta facendo il suo lavoro, il resto non conta niente e non può contare niente, perché non sono io la persona a cui fare queste domande”