Neanche il tempo di decollare che il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié deve affrontare le prime difficoltà. O meglio, le prime scenate di gelosia. La Princess, infatti, ha notato un avvicinamento tra il nuotatore e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. In particolare, a turbarla, è stato il fatto che Manuel abbia fatto un massaggio a Sophie dopo che quest’ultima aveva palesato di aver un forte dolore al collo.

A quel punto, infastidita, Lulù si è andata a sedere in disparte e, quando è tornata, la stessa Sophie le ha domandato: “Ti sei arrabbiata per il massaggio?”. Domanda retorica. Poco dopo infatti Lulù ha voluto chiarire la vicenda con Manuel, tuttavia non si è sentito bene cosa si sono detti i due. Eppure, dalla mimica, si è chiaramente intuito che si trattasse della ‘questione massaggio’. E su Twitter i fan già si disperano: “Storia già finita…“. È davvero così?