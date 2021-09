“Voglio la torta“, ma lo scontrino è di due giorni prima. Così, al rifiuto dei dipendenti, è accaduto di tutto. Siamo a Palermo, in zona via Leonardo Da Vinci. Stando quanto riportato da Palermo Today, una donna e il compagno, dopo aver mostrato un vecchio scontrino, hanno preteso che gli fosse consegnata la “loro” torta. Quando il personale ha risposto negativamente, la signora ha dato in escandescenze lanciando sedie e tavolini tra insulti e bestemmie.

A quel punto qualcuno della zona deve aver chiamato il 112 che, intervenuto sul posto, ha placato gli animi non senza qualche difficoltà. La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità. L’uomo della coppia, invece, è riuscito a fuggire. Ora, per eventuali danni sarà il titolare della pasticceria a dovere decidere se sporgere denuncia. “Hanno buttato a terra i cestini e lanciato dei posacenere contro le vetrine“, ha spiegato lui. Poi ha concluso: “Una scena assurda”.