Ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto mentre stava cercando di sistemare una tenda malfunzionante. Così è morta a 73 anni Angela Maria Gattavara, la moglie dell’ex allenatore di Genoa, Verona e Livorno Attilio Perotti. I fatti sono successi nella mattina di giovedì 23 settembre a Genova Quinto, nell’appartamento in via Fabrizi dove la coppia abita: secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’anziana è salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante ma ad un certo punto ha perso l’equilibrio ed è precipitata giù dal balcone, atterrando nel giardino interno del palazzo. È morta sul colpo.