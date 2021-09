Il “Campionato Italiano di Lento Fumo con la Pipa” esiste davvero e anzi, si tratta di una gara con grande competizione Solitamente si svolge in 3 prove e la classifica finale viene stilata sommando i due migliori tempi. Tuttavia, a causa del perdurare della pandemia da Covid, negli ultimi due anni il Campionato si è svolto in un’unica prova. Quest’anno la gara si è tenuta a metà settembre nel bresciano e a vincere il titolo nazionale femminile è stata Annalisa Lopin, del Calumet Pipa Club Cornuda (Treviso). La signora ha mantenuto accesa la brace della pipa (con la dotazione di tre grammi di tabacco e soltanto due fiammiferi) per 57 minuti e 45 secondi.

“Ho iniziato per amore — ha raccontato Annalisa al Corriere —. Ho sposato uno che fumava la pipa e ho deciso di seguirlo in giro per l’Italia e per l’Europa agli incontri degli appassionati di fumo lento. Poi da cosa nasce cosa, ho iniziato anche io a fumare la pipa. E mi è piaciuto”. Ormai per la signora Annalisa, sulla 60ina, è una passione, tanto che colleziona pipe (ne ha più di 100). Nonostante ancora gli uomini governino le classifiche, Lopin ha parlato chiaro: “Non siamo tantissime ma nemmeno così rare”.

Giusto per farsi un’idea, il campione nazionale maschile di quest’anno, Gianfranco Ruscalla, ha tenuto la pipa accesa per più di 2 ore e mezza. “Non stiamo parlando del tabacco delle sigarette — ha concluso Annalisa —. Quello sì che fa male, purtroppo lo so per esperienza. Il tabacco della pipa non si aspira, si tiene in bocca e poi si butta fuori”. Anche se, è bene precisare: “L’utilizzo prolungato della pipa può predisporre al cancro della cavità orale“, così come dichiarato dalla Dottoressa L.Z. al FqMagazine.