“Chi ha detto che il rock’n’roll è morto?“. Una certa ironia, considerata la botta che deve aver preso probabilmente mentre scendeva o saliva in elicottero, dopo l’esibizione all’Isle of Wight Festival. È lo stesso Liam Gallagher a postare la sua foto su Twitter: l’icona della musica (insieme al fratello Noel con gli Oasis ha formato una band che è nella storia) aggiunge che non ci poteva credere nemmeno lui quando si è accorto di cadere. Eh…

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk

— Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021