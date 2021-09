Al via le selezioni per la nuova edizione di X Factor 2021. Nella puntata andata in onda ieri 16 settembre su Sky e NOW, a far parlare è stato un episodio con protagonista Manuel Agnelli (in giuria insieme a Mika, Hell Raton e Emma Marrone). Il giudice, al termine dell’esibizione di un concorrente dal nome Fettuccine, ha bocciato il suo inedito “Sunny”.

Mentre gli altri giudici, pur riconoscendo un basso livello musicale, ne hanno premiato il ritmo (“Ce l’ho qua, in testa”, ha detto Emma), Agnelli invece ha sbottato: “Senti, io tutta questa coercizione per essere leggeri e felici proprio la trovo senza senso”. Poi, durissimo: “Ho cercato qualcosa in te e però non ho trovato niente. Per me è no“. Allora Fettuccine: “Mi dispiace Manuel, direi che non siamo lo stesso genere”. Ancora Manuel: “Questo è poco ma sicuro”, ha detto con un’espressione poco sunny.