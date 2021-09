“Oggi giornata di esami completa! E per chiudere in bellezza anche un bel tampone, che consiglio di fare sempre”, così Giulia De Lellis in una Instagram story pubblicata ieri 16 settembre. L’influencer da 5 milioni di follower ha spiegato infatti che non sta attraversando un bel momento dal punto di vista della salute: “Sono un po’ provata perché ho ricevuto delle risposte che non mi piacciono molto ma spero di sistemare tutto il prima possibile..”. Poi ha aggiunto: “Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego! Vi lascio immaginare il mio stato d’animo..”. Infine ha concluso: “Almeno sono negativa”. Cosa starà succedendo alla ‘Giulietta’ di Uomini e Donne? Lei non si è sbilanciata, ha scritto solamente: “Tolto un paio di litri di sangue (scherzo ma non troppo).. ora colazione, meritata!”.

Per consolarsi ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan: dai consigli sull’amore, ai tradimenti, fino alle rivelazioni personali: “Vado in terapia, lo consiglio a tutti”. Ad un certo punto, però, sembra aver perso la pazienza. Un utente, infatti, le ha chiesto: “Ti sei mai fatta leccare i piedi sporchi?” e lei: “Una cosa che volevo dirvi da tanto: su Instagram ci sono veramente dei fissati per i piedi. Ma proprio tanto!! Ma troppo.. Ma sempre!! Rido e ho paura. Fate solo domande su sti ca**o di piedi!“.