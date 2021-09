Il successo internazionale, la cover Beggin’ che sta al secondo posto nella classifica brani più ascoltati su Spotify nel 2021, le posizioni nelle classifiche inglesi e americane. I Maneskin. Il fatto che non si parli di “un record al giorno” non significa che la band romana vincitrice a Sanremo ed Eurovision sia in pausa. I quattro sono impegnati in un tour europeo e nella data di Vienna hanno dato spettacolo con la musica ma anche con l’attitudine: Victoria De Angelis con seno a vista (“Non censurate i miei capezzoli”, scrive su Instagram) e Damiano David a torso nudo hanno ballato ed eccitato il pubblico del Nova Rock Festival. Quando li vedremo in Italia? Sembra che la questione spettacoli dal vivo stia per avere una sferzata verso la capienza piena (con ogni misura di sicurezza rispettata)… Speriamo.