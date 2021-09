Cosa ci facevano Luca Argentero, Can Yaman e Raoul Bova a cena insieme? È stato l’attore di “Doc – Nelle tue mani” a pubblicare sul suo profilo Instagram lo scatto che li immortala tutti insieme in un ristorante di Roma: “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano“, commenta Argentero. Neanche a dirlo la foto ha fatto subito il pieno di like, mandando in visibilio il popolo dei social.

In molti si sono chiesti il motivo del loro incontro ed è presto detto: il trio era a cena con la Lux Vide, la casa di produzione con cui sono tutti a contratto. In particolare, Argentero e Can Yaman saranno impegnati nelle riprese dell’atteso remake di Sandokan: nella serie tv, l’attore turco vestirà i panni della “tigre della Malesia“, mentre il torinese sarà il suo fido compagno Yanez. E Raoul Bova? Le indiscrezioni dicono che che vestirebbe i panni di William Fitzgerald.