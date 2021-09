Questa mattina, a Roma, la Fit Cisl Lazio ha organizzato un evento pubblico su trasporti e mobilità al quale avrebbero dovuto partecipare anche i principali candidati sindaco di Roma, per un confronto a distanza. Enrico Michetti, candidato del centrodestra, è andato via poco prima di intervenire, lasciando la platea. “È andato via, ma davvero?”, ha detto un incredulo Roberto Gualtieri, che ha appreso la notizia dai giornalisti. Lo staff di Michetti ha fatto sapere che aveva un incontro alle 13 con alcuni lavoratori a Termini. A fine luglio il candidato sindaco di Giorgia Meloni e Matteo Salvini aveva abbandonato il dibattito con Virginia Raggi, Carlo Calenda e lo stesso Gualtieri dopo alcune frecciatine: “La rissa no”, aveva detto prima di andarsene. Michetti ha declinato anche l’invito de il Fatto Quotidiano a partecipare al confronto con gli altri candidati alla Versiliana.