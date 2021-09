Iman Sabbah, nata a Nazareth nel 1977, dal 2003 conduce telegiornali e programmi di approfondimento su Rai News 24 e Rai Med. La giornalista, con cittadinanza italiana ma di origine palestinese, è stata la protagonista di una incredibile gaffe andata in onda in diretta. Mentre stava parlando di alcune dichiarazioni di Quentin Tarantino, Sabbah ha detto: “The coolest man, il più cu*o..“, per poi scusarsi immediatamente con i telespettatori. La giornalista, con grande professionalità, si è ripresa ed ha continuato l’intervento come se nulla fosse accaduto.