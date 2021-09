“La Lega deve smetterla con il doppio gioco. O sta con il governo o sta con l’opposizione. Basta con le ambiguità sul green pass”. Così la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, specificando che il Carroccio “non può votare per il green pass in consiglio dei ministri e contro in Parlamento” e che il certificato “è uno strumento che serve per la sicurezza di tutti”. Il riferimento è a quanto fatto dalla Lega che ha annunciato di voler votare gli emendamenti di Fratelli d’Italia al decreto green pass in discussione alla Camera “in linea con il suo orientamento” e quindi in modo contrario a quanto stabilito dal governo.